Der Außenseiter aus Uenglingen setzte nach wenigen Sekunden direkt das erste Ausrufezeichen: Christian Müller-Bollenhagen scheiterte gleich zweimal am Pfosten und setzte damit die Aluminium-Serie der Gäste fort - bereits in der Vorschlussrunde hatte die Viktoria in einer Spielszene gleich dreimal an die Latte getroffen. Ein paar Minuten später ging Krevese in Führung. Pepe Döring nutzte das Gewusel im Strafraum und schob zur Führung ein (10.). Bis zur Halbzeit waren die Gäste, angefeuert von über 400 Zuschauern, die bessere Mannschaft. Zwingende Chancen sprangen trotz der spielerischen Dominanz aber nicht heraus.