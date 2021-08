Im Endspiel am Sonntag (8. August, ab 16 Uhr, im Livestream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) erwartet nun Viktoria Uenglingen den Kreveser SV. Kreisoberligist Uenglingen ist als Neuntligist leichter Außenseiter gegen Achtligist Krevese aus der Landesklasse. Im Halbfinale gegen Bismark 2 glich man in der 90. Minute aus, nachdem Bismark beim Stand von 2:1 in einer Szene gleich dreimal (!) die Latte getroffen hatte.