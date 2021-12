Die lange Corona-Pause hatte auch die Aktion "Fans im Osten" ins Stocken gebracht. Im September startete noch einmal ein Großangriff. Bei "Fans im Osten" kommen wir zu kleinen Vereinen, kleinen Veranstaltungen und übertragen Ihren Wettkampf oder Ihr Spiel im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App. Gleich drei Mal waren wir im September in Mitteldeutschland unterwegs. Am 12. September berichteten wir vom Glascup im Skispringen aus dem thüringischen Lauscha. Am 19. September meldeten wir uns vom Springreiten aus Wernigerode. Und am 25./26. September waren wir beim 24-Stunden-Simsonrennen in Varholz.