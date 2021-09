Ein außergewöhnliches Motorsport-Event steht am Wochenende im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt an: Von Samstag (25.9.2021), 13 Uhr, bis Sonntag (26.09.2021), 13 Uhr, knattern die Motoren alter Simson-Mopeds. Das 24-Stunden-Simsonrennen lockt - auf einem 10 Hektar großem Maisacker gehen 87 Mopeds an den Start und suchen den Sieger.