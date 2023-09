"Fans im Osten" Auleben bereit für das "große Spiel" gegen Leinefelde

Trainer Enrico Leifheit, der seit dieser Saison im Amt ist, musste in vergangenen Tagen schon etwas auf die Euphorie-Bremse treten: "Eine leichte Ablenkung ist mit Sicherheit gegeben. Ich versuche das ein bisschen von den Jungs fernzuhalten." Dies sei angesichts des Aufwandes, der auch im Umfeld betrieben wird, gar nicht so einfach. Am Ende soll es ein normales Spiel sein, wünscht sich der Coach. Die Kameras, so glaubt, Leifheit, werden aber in den Hinterköpfen präsent sein, auch Leinefelde werde das nicht unbeeindruckt lassen: "Dem Gegner wird es ähnlich gehen, der kann das auch nicht komplett ausblenden."