Blankenburg hatte in den 70er Jahren seine fußballerisch beste Zeit. Zwischen 1974 und 1983 spielte man in der DDR-Liga, verpasste da mehrfach nur knapp die Aufstiegsrunde. Dabei profitierte man auch davon, dass ehemalige Magdeburger Fußballer wie Heinz Oelze und Peter Kohde oder Nationaltorwart Ulrich Schulze hier ihre Karriere ausklingen ließen. Die aktuelle Realität heißt siebte Liga. "Wir spielen in der neuen Saison in der Landesliga Mitte. Wir haben uns in den letzten Jahren dort unsere Daseinsberechtigung erspielt, orientieren uns in der kommenden Spielzeit ans erste Drittel." Ein Garant für den stetigen Erfolg ist sicher auch Trainer André Dzial, der seit vier Jahren an der Seitenlinie steht.