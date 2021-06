Die Sehnsucht nach Normalität ist groß. Nur mit aufwendigen und kostspieligen Hygienekonzepten konnten Profivereine in der vergangenen Saison den Spielbetrieb durchführen. Nun winkt mit der aufgehobenen Impfpriorisierung die Chance, die eigenen Spieler und Klubangestellten noch besser zu schützen, Erleichterungen im Umgang untereinander zu schaffen und nebenbei auch die zwischenzeitlich so zahlreichen coronabedingten Spielabsagen zu reduzieren. Dafür nutzen viele mitteldeutsche Spitzenklubs nun die Saisonvorbereitung. "Sport im Osten" hat sich umgehört, entdeckte Vorbilder und durchaus auch Unterschiede.

Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Zu den ersten Ostvereinen, die alle Spieler geimpft haben, gehören Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig und Basketball-Erstligist Syntainics MBC. Während bei den Weißenfelsern alle zugelassenen Vakzine zum Einsatz kamen und die Impfungen bereits vollständig absolviert sind, nutzte der SC DHfK fast ausschließlich AstraZeneca. Nur Nationalspieler Philipp Weber bekam den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson. Die erste Spritze für die Leipziger gab es am 11. Mai, die zweite ist pünktlich vorm Start in die Sommervorbereitung Mitte Juli geplant. Dieser Zeitpunkt ist für viele Klubs sinnvoll, weil anschließend drei Tage kein Leistungssport empfohlen wird.



"Gerade unsere Sportler, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle treffen in ihrem Berufsalltag auf viele Kontakte. Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir durch diese Maßnahme bestens geschützt sind und von uns kein Übertragungsrisiko mehr ausgehen kann", sagt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. Er verrät im Gespräch mit dem MDR: "Die Spieler hätten den Impfstoff selbstverständlich auch ablehnen können, aber es haben alle unser Angebot genutzt. Die Folgen wären aktuell noch unklar gewesen, aber sicherlich würde es ohne Impfungen ein erhöhtes Testaufkommen während der neuen Saison brauchen." Der MBC hofft ebenfalls, dass die nächste Spielzeit so "möglichst reibungslos" durchführbar ist.