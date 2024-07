Im Umgang miteinander in den Amateurligen fordert Sather einen fairen Umgang von Spielern. „Wir sind alle fußballvereint und wir halten uns an die Regeln.“ Da Schiedsrichter in den Amateurklassen teils ohne Assistenten agieren, sind sie Anfeindungen stärker ausgesetzt. „Wir, in den Profiligen, sehen uns in der Pflicht die Regel konsequent und resolut anzuwenden. So wollen wir mit gutem Beispiel voranzugehen.“