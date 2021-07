Fußball | "Volltreffer der Woche" Berger sichert sich per Traum-Freistoß den "Volltreffer der Woche"

Der Saisonauftakt ging für Robert Berger und Lok Leipzig verloren. Dennoch darf sich der Rechtsverteidiger über die erste Auszeichnung in der noch jungen Saison freuen: Sein traumhafter Freistoß in den Winkel ist der erste "Volltreffer der Woche" in dieser Spielzeit.