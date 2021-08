Auch wenn der VfB Auerbach weiter das Schlusslicht der Tabelle in der Regionalliga Nordost bildet, durften die Vogtländer unter der Woche ein Sahnetor bejubeln. Im Duell gegen den Berliner AK traf Aleksandrs Guzlajevs per Direktabnahme nach Kopfball-Vorlage von Marc-Philipp Zimmermann und nagelte die Kugel ins rechte Eck zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende musste der VfB den Platz aber dennoch mit 1:3 als Verlierer verlassen.