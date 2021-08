Alles deutete schon auf eine Verlängerung zwischen der SG Dynamo Dresden und dem SC Paderborn hin, dann brachte Union-Rückkehr Julius Kade das mit über 12.000 Fans gefüllte Rudolf-Harbig-Stadion doch noch in der regulären Spielzeit zum Beben. Kade verarbeitete Vlachodimos' hohen Ball im Strafraum mustergültig mit der Brust und schob zielgenau flach links zum 2:1-Siegtreffer für die Schwarz-Gelben ein.

Keine fünf Minuten waren im Ernst-Abbe-Sportfeld vergangenen, als Maximilian Krauß von links butterweich an den langen Pfosten hob und Rückkehrer Maximilian Wolfram per Volley formvollendet zum 1:0 für Carl Zeiss Jena ins Eck traf. Der Regionalligist kassierte zwar nach dem Seitenwechsel den Ausgleich, durfte aber dennoch lange von der großen Pokal-Überraschung gegen Bundesligist 1. FC Köln träumen. Erst im Elfmeterschießen flatterten die Nerven. Köln behielt mit 5:3 die Oberhand.

Mit einem unermüdlichen Offensivfeuerwerk begeisterte der 1. FC Magdeburg die gut 14.000 Fans in der MDCC-Arena gegen Zweitligist FC St. Pauli, brachte in die Statistik ein Torschussverhältnis von sage und schreibe 44:11 und musste sich am Ende trotz Sirlord Contehs Doppelpack dennoch unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Besonders schön das zwischenzeitliche 2:2: Conteh nahm Atiks langen Schlag traumhaft schön aus der Luft, umkurvte Gästekeeper Smarsch und schob gekonnt ein.