Mit einem unermüdlichen Offensivfeuerwerk begeisterte der 1. FC Magdeburg die gut 14.000 Fans in der MDCC-Arena gegen Zweitligist FC St. Pauli in der 1. Runde des DFB-Pokals. Doch trotz eines Torschussverhältnisses von sage und schreibe 44:11 und einem Doppelpack von Sirlord Conteh musste sich der FCM am Ende unglücklich mit 2:3 geschlagen geben.