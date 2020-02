Der zuletzt überragende Angreifer Philipp Hosiner war gelbgesperrt, also sprang Dejan Bozic beim spannenden mitteldeutschen Duell gegen den 1. FC Magdeburg ein. In Sachsen-Anhalts Hauptstadt vollendete der 27-Jährige eine sauber vorgetragene Dreieckskombination von Tarsis Bonga und Davud Tuma aus Nahdistanz zur Führung des Chemnitzer FC. Am Ende nahmen die Himmelblauen immerhin einen Punkt mit nach hause.