Unmittelbar vor Jahresende wurde es turbulent beim 1. FC Magdeburg. Vor wenigen Tagen erst hat der Zweitliga-Absteiger Stefan Krämer den Cheftrainerposten entzogen, um kurz vor Heiligabend Claus-Dieter Wollitz als Nachfolger zu präsentieren. Auch der zuvor aufopferungsvoll erkämpfte Auswärtspunkt beim 2:2 in Braunschweig unter Krämer konnte die Verantwortlichen nicht von ihrer überraschenden Entscheidung abbringen.

Gut eine Stunde musste der FCM nach Sirlord Contehs frühem Platzverweis in Unterzahl spielen. Das fußballerische Highlight dabei lieferte der Magdeburger Kapitän: Christian Becks glich per feinem Heber mit dem linken Außenrist über den Ex-Teamkollegen und Eintracht-Schlussmann Jasmin Fejzic hinweg zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.) aus.



Becks achtes Saisontor überzeugte die deutliche Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer. 70 Prozent der insgesamt knapp 2.500 Stimmen entfielen auf diesen Vorschlag. Klar dahinter landeten Zwickaus Morris Schröter, der beim 2:2 des FSV gegen Meppen humorlos unter den Querbalken versenkte (544 Stimmen/22 Prozent), und Handball-Kreisläufer Maciej Gebala vom SC DHfK Leipzig. Dessen Last-Second-Siegtreffer in Lemgo kam auf acht Prozent (200 Stimmen).