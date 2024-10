Am Mittwoch will der SC Magdeburg in der Champions League den Turnaround schaffen. Der SCM hat von vier Königsklasse-Partien in dieser Saison erst eine gewonnen. Nach der jüngsten Heim-Niederlage gegen den polnischen Top-Klub Kielce steht der SCM unter Zugzwang. Am Mittwoch muss gegen den französischen Klub Nantes ein Sieg her, will man die Gruppenphase überstehen. Bei uns können Sie das Spiel komplett live hören.