Den Umzug verhindert: Mit ganz viel Aufwand hat es Tapfer Leipzig geschafft, dass das Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue tatsächlich ein Heimspiel bleibt. Der Außenseiter wird alle Hebel in Bewegung setzen, um den Drittligisten zu ärgern. Ob es klappt, sehen Sie am Sonntag ab 13 Uhr im Stream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de. Im Anschluss an dieses Spiel werden die Viertelfinals - im Livestream - ausgelost.