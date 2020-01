120. DFB-Geburtstag - Talk in Leipzig mit DFB-Präsident Keller

Hauptinhalt

Vor 120 Jahren wurde der Deutsche Fußball-Bund in Leipzig gegründet. Dem Geburtstag widmet Sport im Osten am Dienstag, 28. Januar, ab 10 Uhr, eine Sondersendung. In einer Talkrunde ist u.a. DFB-Präsident Keller dabei.