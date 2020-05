Sonntag, 8. März 2020, die Fans strömen trotz Virus-Warnung in die Fußballstadien. Der Tabellenletzte der 2. Liga, SG Dynamo Dresden, dreht das Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge Aue mit einem Tor des Monats. Im Stadion gibt es "Covid-19-Fälle". In Halle verhindert der HFC mit einem späten Ausgleichstor gegen den FC Ingolstadt einen weiteren Absturz in der Tabelle. Dagegen stürzt der FSV Zwickau auf die Abstiegsplätze. Zum 1. Mal seit über zwei Jahren. Drei Tage später findet in Leipzig die letzte Großveranstaltung in Deutschland statt. Über 40.000 Zuschauer sehen den Sieg in der Champions League gegen Tottenham. Im VIP-Raum sitzen Corona-Infizierte, die direkt aus dem Hotspot Ischgl angereist sind.