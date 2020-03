Nicht allein der Profi- und Leistungssport steht durch das grassierende Coronavirus still – gerade auch der organisierte Breitensport muss mit dieser Ausnahmesituation zurechtkommen. Wir wollen im Rahmen unserer Rubrik "Fans im Osten", dass ihr uns von der Lage eurer Vereine aus den drei mitteldeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt berichtet.



Wie versucht ihr, bestmöglich und ohne erhöhte Gesundheitsrisiken das Vereinsleben aufrechtzuerhalten? Welche Planungen, etwa von Trainingslagern, Frühjahrs- und Osterturnieren oder anderen besonderen Ereignissen, mussten über den Haufen geworfen werden? Welche Maßnahmen habt ihr in die Wege leiten? Was passiert mit den aktiven Kindern und Jugendlichen im Verein? Gibt es auch frohe Botschaften, ungeahnte Solidarität oder Unterstützung?



Ganz egal ob Fußball-, Basketball- Eishockey-, Tennis-, Tischtennis-, Volleyball-, Kegel-, Handball-, Judo-, Karate-, Schwimm-, Wasserball-, Hockey- oder Leichtathletikverein, erzählt uns davon. Unsere "Sport im Osten"-Reporter kommen zu euch und hören zu.