Dynamo Dresden und Handball-Ostkracher live bei "Sport im Osten"

"Wir freuen uns sehr, dass wir einen Weg gefunden haben, den Fans beider Sportarten ein sicher spannendes und hochwertiges Live-Erlebnis zu bieten“, sagte MDR-Sportchef Raiko Richter und fügte an: "Die Verlegung des Dynamo-Spiels kam auch für uns überraschend. Wir haben natürlich die Wichtigkeit dieses Spieles erkannt und viele Gespräche geführt, auch mit den Handball-Vereinen aus Magdeburg und Leipzig. Beide haben Verständnis gezeigt, dass in Dresden eine sportliche Entscheidung fallen kann. Deshalb haben wir entschieden, Handball und Fußball im TV in einer Konferenz zu zeigen. Und wir bieten beide Spiele auf sport-im-osten.de und in der 'SpiO'-App als Einzel-Livestreams an."