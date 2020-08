Zu seiner Vita gehört unter anderem die Strecke vom Nordkap bis nach Kapstadt, also einmal von Nordeuropa bis in den Süden Afrikas. Auf der Rekordfahrt von Kap zu Kap trotzte der mittlerweile 33-Jährige drei Lebensmittelvergiftungen, einem Gefängnisaufenthalt sowie zahlreichen Unruhen in Krisengebieten entlang der Route. Dennoch erreichte er Kapstadt einen ganzen Monat schneller als der bisherige Weltrekordhalter.

Das Geheimnis ist, positiv zu bleiben. Jonas Deichmann im "SpiO"-Talk

16-facher Ironman rund um Deutschland

Die Route des 16-fachen Ironman entlang der Republikgrenze von Jonas Deichmann. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Im Moment befindet sich der Extremsportler mitten auf einer Tour rund um sein Heimatland. Die ersten 60 Kilometer im Wasser sind bereits absolviert. Und übermorgen will der Schwabe, nach der Strecke durch das Erzgebirge, vom Fahrrad in die Laufschuhe wechseln. Hierbei stehen dann noch rund 680 Kilometer zurück zum Startpunkt in Lindau auf dem Plan. Auch über Gesellschaft freut sich Deichmann jederzeit. Per Live-Tracker kann man seine Position verfolgen und und ein paar Kilometer mit ihm zusammen fahren oder laufen.

Vorbereitung auf größere Ziele

Der "Deutschland-Triathlon" stellt dabei eine gute Vorbereitung auf Deichmanns nächstes Ziel dar. Jenes neuerliche Mammutvorhaben hat den Namen "Triathlon 360 degrees" - also der erste Triathlon um den gesamten Globus. Da der Start für das Abenteuer bereits für den 20. September geplant ist, hofft Deichmann vor allem auf offene Grenzen. "In Europa sollte das noch kein Problem werden, in Asien und anderen Risikoländern könnte das jedoch schwieriger werden." Angst vor einer eigenen Ansteckung mit dem Coronavirus hat Deichmann eher weniger. "Ich bin größtenteils alleine unterwegs und übernachte im Zelt", so der 33-jährige.