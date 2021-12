Aue-Revanche in Dresden? Setzt sich Überflieger SC Magdeburg auch beim Vizemeister durch? Aber nicht nur das: Gleich fünf Livestreams haben wir für Sie in den kommenden drei Wochen organisiert. Es gibt unter anderem das Handball-Spitzenspiel des SCM bei der SG Flensburg-Handewitt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann Anfang Januar das Testspiel der beiden sächsischen Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue. Das Derby in der Vorrunde hat Dynamo gerade 1:0 in Aue gewonnen. Die Begegnung am 8. Februar findet ohne Zuschauer im Trainingszentrum von Dynamo statt.