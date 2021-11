Fußball | Regionalliga MDR zeigt nach Zuschauerausschluss zehn Livespiele

Der MDR reagiert auf den coronabedingten Zuschauerausschluss in der Regionalliga Nordost und bietet bis Weihnachten alle Heimspiele der sächsischen Vereine Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Chemnitz, Auerbach und Eilenburg im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App an. Drei weitere Spiele, unter anderem Jena gegen Lok Leipzig, werden sogar live im TV gezeigt.