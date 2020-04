Wann gibt es endlich wieder Live-Fußball? Das können wir leider nicht beantworten. Für unsere Rubrik "#miteinanderstark – die Sport im Osten-Aufsteiger" haben wir aber noch einmal tief in unserem Fußball-Archiv gekramt und legendäre Fußballschätze gehoben.





Samstags 14 Uhr in der App und im HbbTV

In den kommenden Wochen zeigen wir jeweils am Samstag, 14 Uhr, in unserer neuen SpiO-App und dem Red Button in Ihrem Smart TV Aufstiegsspiele von Teams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Diese Woche - Chemnitzer FC Vs. VfL Osnabrück

Den Auftakt macht schon in dieser Woche der Aufstieg des Chemnitzer FC in die 2. Fußball-Bundesliga aus dem Jahr 1999. Die "Himmelblauen" dominierten im "Jahr eins nach Michael Ballack" zunächst die Regionalliga Nordost und mussten dann in der Relegation gegen den starken Meister der Regionalliga Nord ran. Auf Seiten der Chemnitzer Coach Christoph Franke, Torjäger Ronny Kujat, die Abwehrrecken Torsten Bittermann und Sven Köhler sowie Mittelfeldmotor Ulf Mehlhorn. Im Trikot der Osnabrücker u.a. die lila-weißen Rekordspieler Joe Enochs und Uwe Brunn. Am Ende entschied das Tor eines Einwechslers über den CFC-Aufstieg. Szene aus der Partie CFC gegen Osnabrück. Bildrechte: imago images / Kruczynski

Ihre persönliche Erinnerung zu unserer Auswahl?

Eine kleine Auswahl legendärer Aufstiegsspiele haben wir für Sie schon einmal herausgesucht. Vom Aufstieg in die Regionalliga bis zu Aufstiegsspielen in die 2. Bundesliga. Haben Sie zu dem einen oder anderen Spiel eine ganz persönliche Erinnerung? Ein nachdenkliche Begebenheit oder eine unterhaltsame Anekdote? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zu den Spielen. Entweder hier in die Artikel-Kommentare oder einfach per Mail an online-sport@mdr.de.



Neun Aufstiegsspiele stehen in unserer ersten Auswahl. Immer samstags 14 Uhr gegen die Langeweile der fußballlosen Zeit. Und ganz ehrlich: Wir wären nicht traurig, wenn wir samstags 14 Uhr schon bald wieder Live-Fußball statt Re-Live-Fußball zeigen könnten.

#miteinanderstark - die Sport im Osten-Aufsteiger