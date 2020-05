Sport im Osten | Archivperlen Diese mitteldeutsche Sternstunden gibt's am Wochenende

Wir schreiben das Jahr 2016. Es war das Jahr, in dem zwei mitteldeutsche Zweitliga-Träume wahr geworden sind. Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue schafften als Erster bzw. Zweiter den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Raus aus der "Zuschauerliga", rein in die DFL-Welt, die deutlich lukrativer ist. Die beiden entscheidenden Aufstiegsspiele sehen Sie am Samstag bzw. Sonntag im Re-Livestream bei Sport im Osten und in der neuen SpiO-App.