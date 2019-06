26. Juni, 18:30 Uhr: Lok Leipzig - Erzgebirge Aue 27. Juni, 18:00 Uhr: Dynamo Dresden - FSV Wacker 90 Nordhausen (in Grimma) 27. Juni, 18:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt - FC Gießen 27. Juni, 18:30 Uhr: SpVgg Bayern Hof - FSV Zwickau (in Bad Blankenburg) 27. Juni, 19:00 Uhr: SV Romonta 90 Stedten - Hallescher FC 28. Juni, 18:00 Uhr: VFC Plauen - Chemnitzer FC 28. Juni, 18:00 Uhr: LSV 49 Oettersdorf - FC Carl Zeiss Jena 28. Juni, 18:00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Viktoria Köln 28. Juni, 19:00 Uhr: SG Union Sandersdorf - Hallescher FC 29. Juni, 13:30 Uhr: Berliner AK - 1. FC Magdeburg (in Neustrelitz) 29. Juni, 14:00 Uhr: Energie Cottbus - Erzgebirge Aue 29. Juni, 14:30 Uhr: 1. FC Weiß-Grün Hirschfeld - VfB Auerbach (Hirschfeld) 29. Juni, 15:00 Uhr: FSV Mellenbach-Sitzendorf - FC Carl Zeiss Jena 29. Juni, 15:00 Uhr: FV BW Röhrsdorf - FSV Zwickau 29. Juni, 15:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wermsdorf - 1. FC Lok Leipzig 29. Juni, 16:00 Uhr: TSG Neustrelitz - 1. FC Magdeburg 29. Juni, 16:00 Uhr: SpVgg 1899 Leipzig - BSG Chemie Leipzig (Karl-Enders-Sportpark) 30. Juni, 15:00 Uhr: SG Neukirchen - 1. FC Lok Leipzig 30. Juni, 15:00 Uhr: TuS Pegau - BSG Chemie Leipzig (Pegau)

3. Juli, 14:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Nürnberg II 3. Juli, 17:00 Uhr: Hallescher FC - 1. FC Lok Leipzig (in Bad Blankenburg) 3. Juli, 18:30 Uhr: BSG Chemie Leipzig - 1. FC Magdeburg 5. Juli, 13:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt - Hannover 96 II 6. Juli, 13:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt - Benshausen 6. Juli, 15:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - FK Usti nad Labem 6. Juli, 15:30 Uhr: FRV Plöwen - 1. FC Lok Leipzig 6. Juli, Zeit offen: 1. FC Magdeburg - Gegner offen 6. Juli, Zeit offen: Chemnitzer FC - Arka Gdynia (in Gniewino PL) 7. Juli, 15:00 Uhr: FSV Martinroda - BSG Chemie Leipzig 7. Juli, 16:00 Uhr: FSV Lauta - Bischofswerdaer FV

9. Juli, 18:30 Uhr: Altkreis-Bernburg-Auswahl - 1. FC Lok Leipzig

9. Juli, Zeit offen: Erzgebirge Aue - Gegner offen

9. Juli, Zeit offen: Chemnitzer FC - Larne FC (in Gniewino PL)

10. Juli, 16:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Zwickau (in Weißensee)

10. Juli, 18:30 Uhr: BFC Dynamo - 1. FC Magdeburg

11. Juli, 18:30 Uhr: TSV Askania Bernburg -

12. Juli, Zeit offen: Chemnitzer FC - Gegner offen

12. Juli, 16:00 Uhr: Erzgebirge Aue - FC Frederica (DEN)

12. Juli, 18:00 Uhr: RB Leipzig - FC Zürich (RBL-Akademie am Cottaweg)

13. Juli, 14:00 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC

13. Juli, 14:00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - FSV Zwickau

13. Juli, Zeit offen: FC Carl Zeiss Jena - Gegner offen

14. Juli, 14:00 Uhr: Rotherham United - 1. FC Magdeburg (in Schöningen)