"Und wir singen Heja - Blau Weiss FCM" heißt es in der Vereinshymne des 1. FC Magdeburg. Im Derby gegen den Halleschen FC warfen die Bördestädter diesen eisernen Grundsatz über Bord. Aus Solidarität mit den Kriegsopfern spielte der Club in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine. In ganz Mitteldeutschland solidarisierten sich Vereine und Fans mit Gedenkminuten und Fahnen in den Hallen und Stadien. Einige Klubs tragen auch mit Sach- und Geldspenden sowie anderen Aktionen zur Hilfe bei. Eine Übersicht.

Fußball

Lok Leipzig

Mit dem Mannschaftsbus von Lok Leipzig werden 50 Kinder und Jugendliche sowie Betreuer eines ukrainischen Kinderheims nach Deutschland gebracht. Die Gruppe war aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol entkommen und hatte es bis ins rumänische Satu Mare geschafft. Auf Initiative eines Malermeisters aus Ostwestfalen werden diese nun aus Rumänien abgeholt und nach Lage gefahren, wo in den letzten Tagen dank zahlreicher Helfer ein provisorisches Kinderheim entstanden ist. Dafür stellen die Messestädter ihren Bus zur Verfügung. Zudem wird der Bus und ein Begleitfahrzeug mit Hilfsgütern beladen, die an die Grenze der Krisenregion gebracht werden. Dafür kamen Spenden von Sponsoren, Unterstützern und Fans zusammen. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

RB Leipzig

Beim Heimspiel von RB Leipzig gegen den SC Freiburg rief die Faninitative #Rasenball hilft alle Besucher dazu auf, den Pfand ihrer Becher zu spenden. Der Erlös, der am Spieltag gegen Freiburg zusammenkommt, geht an die Crowdfunding-Aktion "Ukraine-Hilfe" der Stadt. RB Leipzig kündigte an, die gesammelte Spendensumme zu erhöhen.

FC Carl Zeiss Jena

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben alle Ticketeinnahmen ihres Pokalviertelfinals gegen den FC Bayern München an die Aktion "Deutschland hilft" gespendet. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen unterstützt damit vom Krieg betroffene Menschen in der Ukraine.

SG Dynamo Dresden

Spieler, Trainer, Betreuer und andere Vereinsmitarbeiter der SG Dynamo Dresden haben sich einer Initiative schwarz-gelber Fans und des Fanprojekts angeschlossen. Gemeinsam finanzierten sie unter anderem einen gebrauchten Krankenwagen. Das Fahrzeug soll an der ukrainisch-polnischen Grenze örtlichen Behörden übergeben werden, um bei der medizinischen Versorgung geflüchteter und verwundeter Menschen eingesetzt zu werden.

Chemnitzer FC

Der Chemnitzer FC unterstützt den Verein "Chemnitz hilft Ukraine" hat seine Mitglieder angerufen, mit Sachspenden zu helfen. Darüber hinaus spendete der Chemnitzer FC in Zusammenarbeit mit einem Sponsor Artikel im Gesamtwert von 1.000 Euro. Außerdem hilft das Geschäftsstellen-Team sowie die Regionalligamannschaft dem Verein "Chemnitz hilft Ukraine" beim Sortieren und Verpacken der Spenden.

