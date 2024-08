Damals ist der MDR-Journalist Peer Vorderwülbecke in die Recherche eingestiegen und hat den CFC ein ganzes Jahr lang begleitet. Entstanden ist eine 45-minütige TV-Doku, die in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Und dazu eine fünfteilige Podcast-Serie. Der Titel ist bei beiden gleich: "Mit himmelblauem Herz – Der Neustart des Chemnitzer FC". Mittlerweile ist der letzte Teil der Podcast-Serie online gegangen – wer will, kann die ganze Geschichte also am Stück hören.