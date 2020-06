Auch aufgrund der jüngsten Ergebnisse, den vielen Unentschieden, konnte RB nicht an die Hinrunde, die mit der Herbstmeisterschaft endete, anknüpfen. RB-Trainer Julian Nagelsmann hat aber auch immer wieder betont, irgendwann mal Titel gewinnen zu wollen. Ob das mit RB klappt? Kunze kann es sich, solange die Bayern mitspielen, in der Bundesliga in naher Zukunft nicht so recht vorstellen.



Aber was ist denn mit der Königsklasse? Im August soll das Finalturnier der Champions League in Lissabon stattfinden. RB steht schon im Viertelfinale – es wären, weil es keine Hin- und Rückspiele gibt, in Anführungszeichen "nur" drei Siege bis zum Henkelpott. Trotz der jüngsten Ergebniskrise "könnte Leipzig vielleicht der Überraschungsplayer in Lissabon werden", sagt Thomas Kunze.