In der Bundesliga ist Sather auch als Vierter Offizielller am Spielfeldrand tätig. Bildrechte: imago images / Poolfoto

Aber wie kommen die ganzen Entscheidungen eigentlich zustande? Zum Beispiel, wenn Sather an der Seitenlinie steht, wie zuletzt in Leipzig und Paderborns Coach Steffen Baumgart verhält sich nicht so, wie er sollte. Inwieweit berücksichtigt Sather einen Faktor wie Emotionalität, der doch zum Fußball gehört, und gerade bei einer Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft wie Paderborn? Sather bewertet das nüchtern: "Es wäre falsch zu sagen, bei dem einen toleriere ich ein gewisses Verhalten, weil die gegen den Abstieg kämpfen – und bei den anderen nicht, weil es bei denen nur um Tabellenrang zehn geht."

Sather ist auch regelmäßig in Köln im "Keller" im Einsatz als Videoschiedsrichter. Bei Trainern, Spielern und Fans ist das Hilfsmittel ja auch im dritten Bundesliga-Jahr immer noch umstritten. Eingriffe sind teils nicht nachvollziehbar, Entscheidungen trotz klarer Bilder falsch. Einzige Ausnahme: Abseits. "Da haben sich die Diskussionen komplett geglättet", sagt Sather. Bei den anderen Punkten – Elfmeter, persönliche Strafen – da werde es noch dauern mit der Akzeptanz: "Der Prozess hat begonnen", so Sather, "aber die Leute wollen ja auch diskutieren".

Sather möchte den Videobeweis jeden falls nicht missen: "Wir nennen es mal Airbag. Der Airbag verhindert den Unfall nicht, aber er mildert ihn. Und so ist das sinnbildlich bei dem Videobeweis auch. So kann man den Schaden von anderen abhalten." Welche Herangehensweise hat Sather, wenn er als Videoschiri die Szenen am Bildschirm bewertet und wann entscheidet er sich einzugreifen? Wie bewertet er die aktuelle Handspiel-Regel und gibt es bei Schiedsrichtern eigentlich das oft zitierte Fingerspitzengefühl? Das und mehr besprechen wir mit Alexander Sather in unserem Podcast.