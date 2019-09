Werden Sie Programmmacher bei "Sport im Osten", seien Sie für zwei Tage Teil der Crew und begleiten Sie unser Team bei der Entstehung von zwei kompletten Live-Sendungen: Einmal am Samstag im Studio in Leipzig. An diesem Tag gibt es aus der 3. Liga das Live-Spiel vom Chemnitzer FC bei Preußen Münster. Ab 16:30 Uhr folgen dann unter anderem ausführliche Zusammenfassungen des Sachsen-Anhalt-Derbys 1. FC Magdeburg gegen den Halleschen FC und vom Freitag einen Nachbericht der Begegnung FSV Zwickau - Sonnenhof Großaspach. Außerdem blicken wir voraus: In der 2. Liga tritt die SG Dynamo Dresden bei Aufstiegsaspirant und Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart an. Dynamo-Trainer Cristian Fiel kehrt nach Stuttgart zurück.

2018 saß Peggy Kuhs in der Regie neben Wochen-Koordinator Guido de Santis. Bildrechte: MDR/Sandra Pistol