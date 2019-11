Zum dritten Mal öffnete "Sport im Osten" seine Redaktionstüren und bot einen Einblick hinter die Kulissen. In diesem Jahr luden wir sogar zwei MDR-Zuschauer für den "Programmmacher" ein: Susanne Koch aus Biederitz in Sachsen-Anhalt war bei zwei Studio-Sendungen zu Gast, der Live-Übertragung des Drittliga-Spiels Preußen Münster gegen den Chemnitzer FC (3:3) und der anschließenden regulären Magazin-Sendung über 90 Minuten. Jörg Scholz aus dem sächsischen Plauen war beim Handball-Live-Spiel zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg in der Halle und im Übertragungswagen mit dabei.