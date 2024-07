Der SC DHfK setzt auch in der neuen Saison auf Altbekanntes. "Ich hoffe, wir spielen eine ähnliche Saison wie letztes Jahr", sagte Trainer Runar Sigtryggsson "Sport im Osten". Europahoffnungen? Fehlanzeige! Sigtryggsson wünsche sich einen einstelligen Tabellenplatz. "Das traue ich der Truppe zu", so der Isländer weiter. Für alles Andere müsse laut Trainer, ein höherer Etat her.