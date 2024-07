Zum Programm in Oberwiesenthal gehört auch ein Sommer-Biathlon - willkommene Abwechslung im harten Vorbereitungsalltag. Der SC DHfK geht in seine zehnte Bundesliga-Saison. Dort setzen die Sachsen auf eine Mischung aus etablierten Kräften und jungen Wilden. Die Hälfte des Kaders kommt aus der eigenen Nachwuchsschmiede. Man will in der neuen Saison an die Form aus der Rückrunde anknüpfen.