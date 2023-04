70 Jahre Dynamo Dresden

Am Rande des Oberliga-Punktspieles Dynamo Dresden - BFC Dynamo wird die SGD als DDR-Meister 1977 gefeiert. Bildrechte: IMAGO / Sächsische Zeitung

Acht DDR-Meisterschaften, sieben FDGB-Pokalsiege und 98 Auftritte im Europapokal hat die SGD in den 70 Jahren feiern dürfen. Dazu gehören auch vier Jahre in der Bundesliga, aber auch bittere Niederlagen, wie der Zwangsabstieg aus der Bundesliga. Der Lizenzentzug 1995 für die Bundesliga und 2. Bundesliga wegen Schulden in Höhe von zehn Millionen Euro war einer der dunkelsten Momente. 2000 folgte sogar der Absturz bis in die damals viertklassige Oberliga. Vier Jahre später war man zurück im bezahlten Fußball. Es folgten insgesamt zehn Spielzeiten in der 2. Liga, aktuell kämpft Dynamo um den Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse.