"Wir sind eigentlich durch, wir sind bereit" - bei Turnierorganisator Steffen Heller bekommt langsam die Vorfreude das Oberwasser. Der 51-Jährige freut sich auf die schon siebte Auflage des U14-"Allianz-Hallencups" in Sondershausen. Wie im Vorjahr übertragt der MDR im Rahmen von "Fans im Osten" am Samstagnachmittag ab 15:00 Uhr im Livestream die Endrunde eines der hochkarätigsten U14-Turniere in Deutschland. Insgesamt dauert der Budenzauber in der Dreifeldersporthalle "Am Rosengarten" mehr als siebeneinhalb Stunden.