Vor rund zwei Wochen hatte die "Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs" bei einer öffentlichen Anhörung große Probleme im Sport festgestellt und die Verbände zur Aufklärung gedrängt. So bleiben Vergehen häufig unentdeckt, die Täter werden geschützt und die Betroffenen nicht ausreichend unterstützt. Auch Dr. Petra Tzschoppe war an diesem Tag auch live dabei: "Die Anhörung in Berlin hat mich sehr bewegt. Es wurde deutlich gemacht, was für Gefahren und Risiken auch im Sport vorhanden sind und was den Betroffenen dort für Leid widerfahren ist. Quantitativ kann man das Ausmaß gar nicht entziffern", gab DOSB-Vizepräsidentin Tzschoppe zu. Die Opfer leiden noch Jahrzehnte später unter dem Erlebten.

Tzschoppe fordert Kulturwandel

Auch wenn die Aufarbeitung im Sport noch dauere, gebe es in den Bereichen Prävention und Intervention verschiedene Maßnahmen. "Das unser gesellschaftliches Bewusstsein - auch durch die '#MeToo-Debatte' - in den letzten Jahren noch einmal geschärft wurde, hilft uns auch im Sport, den Kampf gegen sexuelle Gewalt intensiver zu führen", erklärte Tzschoppe. Nun müsse ein "Kulturwandel" herbeigeführt werden, der zukünftige Übergriffe nicht mehr durchgehen lässt. Es müsse also genauer hingeschaut werden, Probleme müssen angesprochen werden und es müsse entsprechend kompetent gehandelt werden. Dr. Petra Tzschoppe Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Machtverhältnisse werden gezielt ausgenutzt

Eine Studie von 2016 - veröffentlicht von der Wuppertaler Soziologin Bettina Rudolfs - ergab, dass fast ein Drittel der Sportler dort negative Erfahrungen nachweisen können. 37 Prozent der Kaderathleten haben bereits sexuellen Missbrauch in verschiedensten Formen erfahren. Der Druck für die Athleten, immer die beste Leistung zu bringen, schaffe letztlich eine Machtposition für die Trainer. Zudem werde das entgegengebrachte Vertrauen ausgenutzt. "Wir wollen dafür Sorge tragen, dass das, was den Sport ausmacht - nämlich Vertrauen, Nähe, Miteinander - dass diese Aspekt durch solche Übergriffe in Frage gestellt werden", so Tzschoppe. Während es für den Leistungssport bereits eine Datenbasis gibt, sei nun auch eine Studie auf den Weg gebracht, um genauere Zahlen für den Breitensport zu erfassen. "Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Wir müssen jeden Verein zu einem sicheren Ort machen", forderte Tzschoppe.

Dafür müsse sich aber jeder der 90.000 Vereine mit diesem Tabuthema beschäftigen. "Schutz vor sexualisierter Gewalt gilt für alle Vereine. Dort muss ein Bewusstsein geschaffen werden, was das genau ist, wie es entsteht und für eine Handlungskompetenz, was man dagegen tun kann", fordert Tzschoppe. Das klappe natürlich nicht immer nur alleine. Das gesamte Umfeld müsse sich einbringen, Hinweise von Betroffenen ernst genommen werden. "In jedem Verein muss bis zum Platzwart jeder die Augen offen halten." Während es auf Ebene des DOSB Schutzkonzepte mit konkreten Ansprechpartnern gebe, fehle das in den Vereinen bisher massiv. Tzschoppe mit IOC-Prsident Thomas Bach im Jahr 2013. Bildrechte: imago/Meike Engels

Mittelzuweisung für Fachverbände an Schutzkonzept gebunden

Im Deutschen Olympischen Sportbund gebe es eine Ombuds-Stelle, an die sich Betroffenen von sexueller Gewalt wenden können. Zudem gebe es Publikation und Handlungsleitfäden für die Vereine. Auch ein Ehrenkodex oder ein erweitertes Führungszeugnis für den Zugang ins Ehrenamt seien geprüft worden. Auch bei der Trainerausbildung müsse das Thema stärker berücksichtigt werden.

Bei den Spitzenverbänden, die direkt aus dem Bundesinnenministerium finanziert werden, ist die Mittelzuweisung inzwischen an ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt gebunden. Fehlt dieses Konzept soll es ab 2021 keine Mittel mehr geben. Vorbild dafür ist die Deutsche Sportjugend und deren Landesorganisationen.