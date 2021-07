Fußball "Sport im Osten" setzt weiter auf das Expertenduo Lindemann und Kirsten

Lutz Lindemann und Benjamin Kirsten bleiben auch in der in Kürze beginnenden neuen Saison 2021/22 die Fußballexperten von "Sport im Osten" im Mitteldeutschen Rundfunk und werden das Geschehen auf und neben dem Platz weiter kompetent, kritisch und pointiert analysieren. MDR-Sportchef Raiko Richter unterstrich: "Wir haben eine perfekte Mischung: Lutz Lindemann als ehemaliger Spielgestalter und Entscheider mit viel Erfahrung und Benny Kirsten als ehemaliger Torwart und aufgrund seines Alters noch extrem nah an der aktuellen Spielergeneration."

Kirsten: "Es ist einfach meine Heimat"

Benjamin Kirsten gab in der vergangenen Saison sein Debüt am MDR-Mikrofon. Bildrechte: imago images/Picture Point Lindemann, der an diesem Mittwoch (13. Juli) seinen 72. Geburtstag feiert, ist bereits seit 2018 am "SpiO"-Mikrofon. "Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und es macht mich auch stolz, ins vierte Jahr als Fußball-Experte bei 'Sport im Osten' zu gehen", so Lindemann. Er werde "natürlich versuchen, weiter sachlich-fachlich mit meiner Expertise zu überzeugen. Das Sendungsprofil mit den vielen Traditionsklubs aus der Region begeistert ganz viele Fans und Zuschauer - bei weitem nicht nur im Osten."



Der 34-jährige Kirsten gehört seit der vergangenen Saison zum "SpiO"-Team. "Für mich war schnell klar, dass ich sehr gerne weitermachen möchte und freue mich natürlich über das Vertrauen der Redaktion", betonte Kirsten und ergänzte: "Die Arbeit macht mir riesigen Spaß und ich finde es schön, jedes Wochenende mit dem Fußball in dieser Region in Berührung zu kommen - egal ob aus der 3. Liga oder Regionalliga. Es ist einfach meine Heimat."

Lindemann: Nationalspieler, Trainer, Manager / Kirsten: SGD-Ikone

Lutz Lindemann - hier an der Seite von MDR-Sportchef Raiko Richter - ist seit 2018 SpiO-Experte. Bildrechte: MDR/Hans-Dieter Ulm Lutz Lindemann bestritt 21 Länderspiele für die DDR-Nationalmannschaft und absolvierte für Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena mehr als 200 Einsätze in der DDR-Oberliga. Mit dem FCC stand der gebürtige Halberstädter 1981 im Finale des Europapokals der Pokalsieger. Nach seiner Spielerkarriere war er vor allem Trainer und Manager - unter anderem bei Erzgebirge Aue, dem Halleschen FC und Carl Zeiss Jena.



Benjamin Kirsten, der kürzlich seine Karriere endgültig beendet hatte, lief für Dynamo Dresden 126 mal in der 2. Bundesliga, 3. Liga und im DFB-Pokal auf. In der Saison 2012/2013 war er notenbester Zweitliga-Akteur. Neben Dynamo und Lok Leipzig spielte Kirsten auch für Bayer Leverkusen, den SV Waldhof Mannheim und NEC Nijmegen. Im August beginnt der Sohn des früheren DDR-Oberliga- und Bundesliga-Torjägers Ulf Kirsten zudem eine Umschulung zum Sportfachwirt bei Heimatverein Dynamo.

"Sport im Osten" startet aus der Sommerpause

Härtetest für Yannick Stark und Co.: Dynamo gastiert am Samstag bei Union Berlin. SpiO sendet live. Bildrechte: imago images/Eibner Eine Woche vor Anpfiff der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga startet "Sport im Osten" mit einem attraktiven Testspieldoppel an diesem Samstag (17. Juli) in die neue Saison. Um 14 Uhr gastiert Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden bei Bundesligist 1. FC Union Berlin in der Alten Försterei zu Köpenick. Anschließend bestreitet Vizemeister RB Leipzig um 16 Uhr am Cottag das erste Testspiel seiner Saisonvorbereitung gegen AZ Alkmaar, den letztjährigen Dritten der niederländischen Eredivisie.



Beide Partien sind live in voller Länge bei "SpiO" im MDR FERNSEHEN sowie im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de zu sehen. Lutz Lindemann ist der Experte im Studio mit Moderator Tom Scheunemann, Eik Galley kommentiert das Dynamo-Spiel, Stephan Weidling übernimmt das Mikrofon bei der RB-Partie.