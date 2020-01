Leipzig und der DFB – was für eine historische Verbindung! Ziemlich genau 120 Jahre ist es her, da wurde in der Stadt des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers die Dachorganisation des deutschen Fußballs gegründet. Damals am 28. Januar 1900 versammelten sich im damaligen Restaurant "Zum Mariengarten" unweit des Leipziger Hauptbahnhofes Vertreter von 86 Vereinen, um auf dem "Ersten Allgemeinen Deutschen Fußballtag" den DFB zu gründen.