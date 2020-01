In einer vom MDR per Livestream übertragenen Gesprächsrunde "120 Jahre DFB - Von der Gründung zur Moderne" brachte der DFB-Präsident Keller seine Dankbarkeit zum Ausdruck, freute sich, dass es gelingt "einen Raum in Erinnerung zu halten, den man vielleicht in Frankfurt vergessen hat". Er erinnerte an die Anfänge und den Tag der Gründung des DFB und freute sich "an einem Ort und in einer Stadt zu sein, die an die Historie denkt und in der Zukunft lebt".