Die 51. Rennrodel-Weltmeisterschaften finden in diesem Jahr in Thüringen statt. Im frisch sanierten Eiskanal von Oberhof kämpfen Julia Taubitz, Dajana Eitberger, Felix Loch und Co. um die WM-Titel. Taubitz reist als Titelverteidigerin im Einsitzer an, ebenso die Thüringer Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken. Russische Athleten sind aufgrund des Krieges in der Ukraine ausgeschlossen.