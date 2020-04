Fußball | Regionalliga-Relegation 2013 Sportfreunde Lotte vs. RB Leipzig - der emotionale Leipziger Weg in die 3. Liga

Hauptinhalt

Im dritten Anlauf und in einer Nervenschlacht in die 3. Liga. Nach zwei vergeblichen Anläufen schaffte RB Leipzig 2013 in Lotte den Sprung in den Profifußball. Das Relegationsrückspiel zählt zu den legendären Partien der jungen RBL-Geschichte. Wir zeigen die Partie am Samstag im Re-Live.