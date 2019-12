Fast hätte Tobias Heilmann die Teilnahme am Turnier absagen müssen, da er sich am 5. Oktober einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen hatte. "Da musste ich unseren Physio kontaktieren", erzählt der 24-Jährige aus dem Saalekreis in Sachsen-Anhalt. Der gab grünes Licht und so kann Heilmann, der mit Unterbrechung seit 19 Jahren bei der SG Döllnitz aktiv ist, am 4. Januar mitkicken.