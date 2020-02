17 Meter, zentrale Position, langer Anlauf und dann flach ins linke Eck - mit seinem humorlosen Freistoß brachte Verteidiger David Urban den 1. FC Lok in einem mitreißenden Regionalliga-Topspiel bei Energie Cottbus mit 1:0 in Führung. Am Ende büßten die Blau-Gelben ihren zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprung vor über 9.500 Zuschauern im "Stadion der Freundschaft" noch ein und gingen mit einem 2:2-Remis vom Platz.



Immerhin darf sich Urban nun über den "Volltreffer der Woche" freuen. Beinah zwei Drittel der teilnehmenden User von sport-im-osten.de überzeugte das erste Regionalliga-Saisontor des 27-jährigen Ex-Cottbusers gegen seinen langjährigen Klub.