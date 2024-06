Auslosung vor dem Benefizturnier "Kick den Krebs" in Leipzig

31 min

Am kommenden Sonntag steigt in Leipzig wieder das Benefizturnier "Kick den Krebs". Zusammen mit Organisator Markus Wulftange wurden am Freitag die Gruppen ausgelost.

