In voller Länge: Das sagt Aue-Trainer Dotchev vor dem Derby gegen Dresden

12 min

In der 3. Liga thronen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue auf den Tabellenplätzen eins und zwei. Am Sonntag können die "Veilchen" aus Aue sogar die Tabellenspitze erobern. Hier gibts die Pressekonferenz in voller Länge.

In der 3. Liga thronen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue auf den Tabellenplätzen eins und zwei. Am Sonntag können die "Veilchen" aus Aue sogar die Tabellenspitze erobern. Hier gibts die Pressekonferenz in voller Länge.