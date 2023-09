In unserem ersten Volltreffer-Vorschlag liegt richtig viel Frust und Kraft: Im Spiel gegen den BFC Dynamo lag Lok Leipzig lange zurück, rannte vergeblich an und verpasste immer wieder den Ausgleich. Dann fasste sich Luca Sirch in der Schlussphase ein Herz, marschierte vor dem Strafraum quer und hämmerte den Ball mit viel Wut unhaltbar aus 16 Metern in die Maschen. Das Tor von Sirch zum 1:1 war zugleich der Endstand . Dank Sirch holte Lok den ersten Punkt nach drei Niederlagen.

Wie macht er denn den? Das werden sich einige Zuschauer beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig am Samstag gedacht haben. Timo Werner traf aus unmöglichem Winkel. Von Gladbach-Keeper Nicolas im Strafraum abgedrängt zog der Nationalmannschafts-Stürmer rechts fast von der Grundlinie ab - und traf aus mega-spitzem Winkel trotzdem. Mit dem 1:0 war Werner zugleich Matchwinner . In unserem zweiten Volltreffer-Vorschlag liegt richtig viel Gefühl.

In unserem dritten Volltreffer-Vorschlag liegt viel Mut. Gabor Zirkel vom siebtklassigen Landesklasse-Ost-Vertreter BSV Sebnitz traf gegen den Hoyerswerdaer FC mit einem beherzten Schuss aus der eigenen Hälfte. Der Ball segelte locker 55 Meter über den Platz, HFC-Torhüter Dominik Krüger rannte vergeblich in den eigenen Kasten zurück. Der Ball senkte sich in überragender Manier zum 1:0 für Sebnitz in die Maschen. Am Ende trennten sich Sebnitz und Hoyerswerda 2:2 - das Tor von Zirkel war aber ein echtes Meisterwerk.