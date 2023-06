Als erster gegen die Profis konnte sich in dieser Saison Kai Morgeneier von der U14 von Carl Zeiss Jena durchsetzen. Beim 3:3 in der C-Jugend-Verbandsliga Mitte September gegen den SC Weimar nahm er eine zu kurz geratene Kopfballabwehr des Gegners mit vollem Risiko und traf per wunderschöner Fallrückzieher-Bogenlampe ins lange Eck. Da wurden in der Abstimmung Moritz Kwarteng (1. FC Magdeburg) und Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) klar distanziert.