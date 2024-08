Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war beim FC Rot-Weiß Erfurt schon ein wenig Druck auf dem Kessel. Doch gegen den FSV Zwickau explodierten die Thüringer, vor allem in der ersten Halbzeit. Beim 4:2-Sieg steuerte Phillip Aboagye ein wunderschönes Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 bei. Nach einem regelrechten Sturmlauf in den Strafraum hämmerte er den Ball in den linken Knick. Die Abwehr der Zwickauer schaute da nur staunend zu.