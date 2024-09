Vorschlag 1: Philipp Aboagye (FC Rot-Weiß Erfurt)

An manchen Tagen gelingt einem nichts, an anderen alles. Diese Erfahrung haben die Erfurter diese Saison schon oft gemacht. Gegen Chemie Leipzig war so ein Sahnetag. Dann kannst du in Person von Philipp Aboagye auch mal auf 25 Metern zum Lupfer ansetzen und den Leipziger Keeper Benjamin Bellot zum 2:0 überraschen. Am Ende wurde es ein 5:1.